Tagadà, Ghisleri sulla Meloni: "Perché è un momento di svolta"

07 ottobre 2023 a

a

a

"Per il governo è un momento di svolta, è passato un anno e a questo punto bisogna dare risposte importanti": Alessandra Ghisleri lo ha detto a Tiziana Panella a Tagadà su La7. La direttrice di Euromedia Research, poi, ha chiarito anche quale sia il tema più urgente per gli italiani al momento: "Più che dell’immigrazione, gli italiani sono preoccupati da inflazioni e aumento dei prezzi. Le bollette sono praticamente triplicate, Arera ha comunicato ieri che ci saranno degli aumenti per via dell'aumento dell'energia e dei carburanti. Penso che le famiglie siano in grave difficoltà".

Parlando del gradimento della premier, poi, l'esperta di sondaggi ha rivelato: "Al momento Giorgia Meloni è ancora intorno al 38%". Nonostante l'ottima cifra, però, la Ghisleri ha parlato anche di "un logorio lento" dal momento che "gli italiani desidererebbero delle risposte immediate che non si possono dare, perché come ha detto la stessa premier ci sono delle difficoltà oggettive". Per quanto riguarda il consenso del governo, invece, la Ghisleri ha spiegato che "è intorno al 35-36%".

Qui l'intervento di Alessandra Ghisleri a Tagadà

Meloni imprendibile, Forza Italia tiene: chi ha il fiato sul collo. Ghisleri, il sondaggio cambia il quadro

Subito dopo la premier, ha sottolineato la sondaggista, ci sono "Salvini, Conte e Tajani, che si alternano a seconda delle vicende tra il 27 e il 29%. Quindi c'è ancora comunque un 10% di differenza con Meloni. Lei è molto stimata non solo dal suo partito ma anche dagli altri partiti che fanno parte della sua coalizione". Gradimento a parte, ha proseguito la Ghisleri, "c'è attesa, perché le risposte da dare sono tante. Io vorrei ricordare questo: le famiglie che hanno un Isee sotto i 20mila euro sono quasi il 60-65% del Paese. Questo vuol dire che al di là di quelli che vengono aiutati, cioè coloro che hanno un Isee sotto i 9mila euro, c'è una fascia che è fondamentale per il Paese e che non è né ricca né povera, sta nel mezzo. Sono quelli che aspettano le risposte".