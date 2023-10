Cateno De Luca, scatena la bufera: "Sono meridionale ma abituato a lavorare"

18 ottobre 2023 a

a

a

"Perché nel collegio Monza-Brianza il 22 e 23 ottobre bisogna votare Cateno De Luca? Perché sono l'unico brianzolo meridionale, di origini meridionali ma come i brianzoli sono abituato a lavorare": Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e attuale primo cittadino di Taormina nonché leader di Sud chiama Nord, lo ha detto in un video pubblicato su TikTok per promuovere la sua candidatura alle prossime elezioni suppletive del Senato al collegio di Monza Brianza, seggio lasciato vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Le sue parole però hanno scatenato non poche polemiche sui social.

De Luca, poi, ha passato in rassegna i suoi avversari, Adriano Galliani e Marco Cappato, facendo spesso ricorso a una forma scherzosa del dialetto lombardo, quel “lavurà” ripetuto più volte: "In politica i vari contendenti non sono abituati a lavorare. Adriano Galliani fa bene il suo mestiere ma quando si è trovato al Senato ha prodotto zero, sempre assente. Il buon Marco Cappato, poveretto, è politicamente disoccupato e in cerca di occupazione. Vai a lavorare. Ovviamente i brianzoli possono semplicemente esprimere una sola preferenza, Cateno De Luca, abituato a lavorare". A chiudere la sua campagna social il santino con due scritte: "La competenza senza confini" e "aggiusto i disastri degli altri".