Andrea Giambruno? La lezione di Giorgia Meloni a tutte noi donne

Già. Per fortuna la goccia resterà acqua e la pietra resterà pietra. Il tentativo di colpire un governo tirando sassate contro una donna, la sua vita privata e una bambina piccola, di seconda elementare, vedrete, andrà a vuoto anche stavolta. La risposta di Giorgia Meloni al feroce attacco mediatico che ha ricevuto, e che è andato a manganellare la sua vita privatissima, è stata immediata e straordinaria. Credo che abbia colpito, e un po’ anche commosso, persino i suoi avversari. Lo dico da donna, perché da donna riesco con facilità a identificarmi. Lo dico da mamma. Soprattutto lo dico da mamma che non ha potuto non sentire un fremito leggendo quelle parole bellissime su Ginevra e quell’orgoglio, stupendo, nel rivendicare la sua relazione sentimentale col compagno. Questa lettera di Giorgia Meloni, affidata ai social, credo che sia una lettera a tutte le donne italiane. L’ho letta così. Ci insegna delle cose importantissime. La prima: se ti offendono, se ti espongono o cercano di esporti al ludibrio, se ti fanno un torto, anche un torto molto grande, non rispondere con la collera, non cadere nella volgarità, rispetta anche chi ti sta offendendo. Sii forte.

Giorgia Meloni non usa neppure mezza parola offensiva verso l’uomo che sta lasciando. Di più: lo ringrazia. Gli riconosce tutto quello che può riconoscergli, usa addirittura la parola “regalo” per continuare a condividere con lui il tesoro che hanno, insieme, creato e cresciuto: Ginevra. Secondo: se ti lasci con un uomo non mettere al primo posto né te né l’uomo. Metti al primo posto i bambini. Loro sono innocenti, loro sono fragili, loro sono degli esseri superiori agli adulti e meritano che questa loro superiorità sia riconosciuta.

Non ti far sfiorare nemmeno dall’idea che in questo momento il conflitto con il tuo uomo è più forte e più importante della relazione con la bambina. Prima lei. E tu non solo devi proteggerla ma devi proteggere anche l’amore di lui per lei. Devi compiere il miracolo, nel momento della rabbia, di prenderti tutto tu sulle spalle e di proteggere persino lui, perché lui non è l’uomo che ti ha deluso ma è l'uomo che è amato da tua figlia. Infine: se sei forte resti forte. Non sono gli altri che ti indeboliscono.

Sei una pietra e gli altri non possono farci niente. Loro sono poca cosa, sono acqua, scorrono via, evaporano, spariscono. E noi? Noi impareremo qualcosa da questa vicenda incredibile? Qualcosa la impareremo. Innanzitutto impareremo che se una donna rompe il tetto di vetro e va al potere succede che tutti- proprio tutti- tenteranno di ribaltarla. Una donna al potere - se è una donna che non si piega, che non accetta la subalternità, che comanda e non si lascia comandare- non è sopportabile da troppe forze potenti. Le salteranno addosso. Tenteranno di distruggerla. Con tutti i mezzi. I più potenti, i più biechi. E poi sì, impareremo un’altra cosa, che pure era già molto evidente. Che il moralismo e il giustizialismo sono la stessa cosa, e sono la feccia del pensiero e dell’impegno civile. Se ci sono due categorie che detesto, sono proprio quelle: i giustizialisti e i moralisti. Nei primi – i giustizialisti – ci leggo quella perversa e ipocrita voglia di veder cadere una persona per compensare la frustrazione di un personale fallimento.

Nei secondi, - i moralisti - , ci leggo l’ipocrisia nel voler dispensare lezioni di moralità non avendone un briciolo della propria. Entrambi, e una cosa è certa, sono i detonatori di quella che in gergo si chiama gogna mediatica che non è altro che il bieco tentativo di volersi sentire migliori gettando sul patibolo l’altro, pensando, così facendo, di sentirsi meno peggio. Ti lincio, ti massacro, ti denigro, ti vomito tutto il veleno che ho in corpo così sento di essere meno solo.

P.S. Buongiorno femministe. Ci siete? Allora dite una cosa chiara e netta, che sta anche dentro la vostra ideologia: Giorgia Meloni dimostra che le donne sono superiori agli uomini. Su, ditelo. Avanti: un briciolo di coraggio, di onestà. Dovete dire proprio così: Giorgia Meloni dimostra...