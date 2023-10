Antonio Tajani: "Visti per falsi irregolari? Situazione grave, ora un giro di vite"

26 ottobre 2023 a

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato da Fabio Rubini, fa il punto dopo l'ispezione in Congo e annuncia una "linea durissima sui visti falsi per i clandestini". La situazione, spiega a Libero il titolare della Farnesina è "grave". "Sono stati trovati fascicoli vuoti, altri semi-distrutti e documenti contraffatti", per questo, "ho disposto il rientro immediato di due funzionari, ho ordinato la sospensione temporanea del servizio visti nazionali a Kinshasa e ho dato stringenti disposizioni a tutti gli uffici della rete al fine di rafforzare la capacità delle nostre sedi d’intercettare le richieste fraudolente di visti e prevenire fenomeni corruttivi. E non è finita qui, presto ci saranno altri provvedimenti".



