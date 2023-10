Calenda, la "rissa" all'assemblea di Azione: "In casa d'altri non si parla così"

29 ottobre 2023 a

Scambio al veleno durante l’assemblea di Azione fra Carlo Calenda e il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. A far discutere, a distanza di oltre un anno, è il fallimento del progetto di federazione fra i due partiti e, soprattutto, il mancato accordo elettorale nel 2022. «Abbiamo creduto e lavorato affinché dalla federazione con Azione nascesse qualcosa che andasse al di la di una alleanza elettorale ed è finita come è finita», ha esordito Magi dal palco, che poi ha ricordato il fallimento dell’accordo elettorale del 7 agosto 2022: «È possibile Carlo che, tra te e Matteo (Renzi, ndr) e noi, dobbiamo essere sempre noi a fare gli adulti nella stanza?».

Un passaggio non apprezzato da Calenda che, seduto in prima fila, ha chiesto a Magi di usare toni «più educati quando parla in casa d’altri». E Magi ribatte: «Non ho detto nulla di maleducato». Poi la replica di Calenda: «Qui siamo tutti adulti nella stanza perché ti accogliamo con applausi, ma non ci stiamo a fare gli indipendenti di sinistra».