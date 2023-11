Giorgia Meloni: "Artigiani e pmi fiore all'occhiello, non evasori per nascita"

10 novembre 2023 a

L’artigianato e le piccole e medie imprese "sono il fiore all’occhiello dell’economia italiana". Giorgia Meloni, in un video messaggio alla Cna, ha sottolineato che "senza l’artigianato e le pmi non esisterebbe il made in Italy. Voi rappresentante un patrimonio da ascoltare, difendere, proteggere e valorizzare", E, ha aggiunto la presidente del Consiglio, "stiamo spezzando l’insopportabile equazione secondo cui artigiano, pmi e partite Iva devono essere evasori per nascita. È una menzogna che per anni ha portato a un atteggiamento persecutorio". "Il nostro", ha sottolineato la premier, "è un approccio diverso dal passato. Stato e cittadini sono come aziende: più lavorano bene insieme e più produrranno ricchezza". L’obiettivo del governo, ha aggiunto la Meloni, è "creare un nuovo rapporto tra Stato, cittadini e imprese", in materia fiscale.

"In manovra abbiamo stanziato risorse per le imprese che investono nella nuova Zes del Mezzogiorno", ha poi annunciato la premier. "Sono convinta che la nuova Zes unica sia uno strumento di fortissimo impulso all’attività imprenditoriale nelle regioni del Sud, per contribuire a liberare le energie positive del tessuto produttivo. È un obiettivo che il governo considera come una sua missione".

Per quanto riguarda il tema del lavoro, ha spiegato la presidente del Consiglio, "c'è un problema di salari che in Italia non si risolve con il salario minimo orario. Il problema si risolve rafforzando la contrattazione estendendola a quei settori che non sono coperti". Anche coloro che sostengono l’introduzione del salario minimo orario "non credono in cuor loro" nella proposta, ha sottolineato, visto che non l’hanno approvata quando erano al governo.

Infine, sulla riforma costituzionale, Giorgia Meloni ha concluso: "Cercheremo il consenso ampio in Parlamento però se non sarà possibile saranno gli italiani a esprimersi".