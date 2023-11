Gasparri rivela: "Ho presentato un esposto-denuncia contro Report e Rai"

15 novembre 2023 a

"Ho presentato un esposto-denuncia presso i Carabinieri del Senato nei confronti di Report e della stessa Rai per le minacce che mi sono arrivate attraverso i canali social di Report e della stessa Rai": a dichiararlo è Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia nonché componente della Commissione di Vigilanza Rai. "Alcune di queste minacce sono molto gravi e spero che si possano individuare gli autori che si firmano con nomi e cognomi apparentemente reali", ha poi aggiunto.

Il senatore ha fatto sapere che nell'esposto-denuncia "ho anche rilevato che, benché esigua, la piccola manifestazione a sostegno di Ranucci si è caratterizzata da insulti rivolti alla mia persona, cosa ancor più grave perché avvenuta alla presenza, come ho rilevato nella denuncia, del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, al quale peraltro appartengo dal 1981". Gasparri, dunque, è ritornato a mettere nel mirino il programma di Sigfrido Ranucci: "La prepotenza comunicativa di alcune trasmissioni e le ondate di odio che, attraverso i suoi social, evocano non può essere lasciata sotto silenzio".

"So che giacciono centinaia di denunce nei confronti di Report, che la Magistratura non esamina e alle quali quindi nessuno dà corso - ha proseguito il senatore -. Tuttavia insisto in un’opera di denuncia sperando che prima o poi si trovi un giudice a Berlino tra tanti amici di Report che non muovono un dito benché le denunce presentate contro questa trasmissione siano decine e decine".