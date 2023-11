Report attacca Gasparri, la dura replica smonta le balle di Ranucci

27 novembre 2023 a

Report di nuovo all’attacco del centrodestra. Stavolta tocca a Maurizio Gasparri. Il nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato, e da pochi giorni ex vicepresidente di Palazzo Madama, è finito nel mirino della trasmissione Rai condotta da Sigfrido Ranucci. Report ha trasmesso un’anticipazione dell’inchiesta che riguarda alcuni presunti (per Report) "interessi privati di Gasparri" che non sarebbero mai stati dichiarati in parlamento. Al centro c’è la Cyberealm, "misteriosa società di sicurezza informatica, di cui Gasparri è presidente".

Secondo il programma di Ranucci farebbero parte di questa società "manager e collaboratori, sia ufficiali che occulti, con un passato imbarazzante e legati ai servizi segreti di altri Paesi. Alcuni di loro in questo momento sono impegnati materialmente nel conflitto israelo-palestinese in attività sensibili. Gasparri", altra accusa, "ha di fatto tessuto per loro relazioni istituzionali per l’assegnazione di commesse tenendo all'oscuro il Senato. Commesse che riguardano tutti i suoi ruoli istituzionali". Secondo la ricostruzione di Ranucci, l’impegno di Gasparri in Cyberealm risalirebbe all’estate 2021. E prontamente è arrivata la risposta di Gasparri: "L’incarico di presidente di Cyberealm del senatore Maurizio Gasparri non comporta alcuna attività di gestione. Per questa ragione si è ritenuto che non rientri in quei casi di ’funzione di amministratore o di sindaco di società’ che vanno segnalati al Senato secondo la legge 441/1982. Pur ritenendo corretta questa interpretazione, la vicenda è stata oggetto di comunicazione", fa sapere l'ufficio stampa del senatore in una nota.

"Cyberealm - prosegue - non ha stipulato contratti con nessuno in Italia o altrove, né ha commesse di alcun genere. Le sue attività, assai limitate, non hanno alcuna relazione con attività politiche di alcun tipo, né hanno interferito con decisioni politiche passate o recenti. La trasparenza della vicenda si rileva anche dalla facilità con cui si potevano in qualsiasi momento rilevare le notizie in questione da una semplice visura dei dati della Camera di Commercio".