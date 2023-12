Pd, Cecilia Del Re contro Dario Nardella: "Defenestrata con un pretesto"

04 dicembre 2023 a

a

a

Sono settimane che si batte per le primarie del Pd a Firenze, ma a quanto pare senza successo: Cecilia Del Re, ex assessora all'urbanistica, è contraria a quella che con ogni probabilità sarà la decisione finale dell'assemblea dem, ovvero l'indicazione dell'assessora al Welfare Sara Funaro come candidata sindaco per il dopo Nardella. La Del Re ha tentato diverse strade: ha commissionato un sondaggio nel quale risulta in testa, ha organizzato una convention al Tuscany Hall il 15 novembre con 1000 persone, si è rivolta direttamente alla segretaria Elly Schlein.

Il sindaco Dario Nardella, secondo quanto raccontato dall'ex assessora al Corriere della Sera, "ha usato un pretesto per defenestrarmi proprio per superare l'idea delle primarie". E ancora: "Le primarie sono la regola, non l’eccezione. Non sono d'accordo. Sarebbe più forte se la prima donna sindaco di Firenze arrivasse tramite un consenso popolare e non perché calata dall'alto da capi corrente tutti uomini. A maggior ragione oggi con la battaglia contro il patriarcato in sottofondo".

"Nell'attesa che il bar venga svenduto". Salvini, il video che travolge Nardella | Video

"Stiamo discutendo del percorso che porterà alle amministrative del 9 giugno 2024 - ha spiegato la Del Re -. Da mesi va avanti un dibattito sull'opportunità o meno di fare le primarie". Poi ha aggiunto: "L'apparato del Pd locale è intenzionato a non farle. Non siamo noi ad aver spaccato il partito perché abbiamo chiesto il rispetto di una regola dello statuto".