Salario minimo, il Pd si risveglia dopo 3.500 giorni al governo in cui non ha fatto nulla

07 dicembre 2023 a

Altra sceneggiata in aula di Pd e M5s: l'opposizione sulle barricate per il salario minimo. Ieri, mercoledì 6 dicembre, caos alla Camera, cartelli, urla, risse sfiorate e seduta sospesa. I giallorossi si scagliano contro il governo Meloni per la mancata intesa sul salario minimo, la loro legge di bandiera. Eppure, come sottolinea Pietro Senaldi su Libero, il Pd è stato al governo 3.500 giorni, così come a lungo è stato al governo il M5s, ma sulla legge a loro tanto cara, semplicemente, non hanno mai fatto nulla. Insomma, si svegliano soltanto ora: fanno blocco in Parlamento dopo che per quasi dieci anni la sinistra sul salario minimo non ha mosso un dito. Ora sarà il centrodestra ad intervenire sui contratti.

