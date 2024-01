Pozzolo, l'elettricista ferito a Capodanno: "La pistola? Mai toccata"

03 gennaio 2024 a

"Non ho mai toccato l'arma di Pozzolo. Non l'ho mai nemmeno sfiorata, figuriamoci raccoglierla da terra": questa la versione di Luca Campana, l’elettricista di 31 anni, genero di un agente di scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, rimasto ferito alla festa di Capodanno nella sala della Pro loco di Rosazza, in provincia di Biella. L'uomo smentisce le parole che il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo avrebbe riferito ai carabinieri. La pistola in questione appartiene a Pozzolo, che però assicura di non aver sparato. Da quell'arma, tuttavia, è partito un colpo che ha ferito di striscio Campana.

Intanto gli inquirenti stanno cercando di capire che cosa sia successo la notte di Capodanno nella sala della Pro loco. A questi festeggiamenti Pozzolo si sarebbe unito a notte inoltrata. Si sarebbe presentato sul posto solo per fare gli auguri ai presenti. Interrogato, il deputato ha subito ammesso di essere il proprietario del mini revolver, detenuto regolarmente con porto d’armi. Mentre ha negato di essere stato lui a sparare. Dopo lo sparo, all'arrivo delle forze dell'ordine, il parlamentare ha accettato di sottoporsi allo stub per verificare la presenza di polvere da sparo su mani, giubbotto e jeans indossati. Test che, insieme alla pistola, già sequestrata, è stato inviato al Ris di Parma per essere analizzato. L’onorevole invece si sarebbe rifiutato di consegnare i suoi abiti, appellandosi, secondo quanto sostenuto dalla Procura di Biella, all’immunità parlamentare.