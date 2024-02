Di Battista, Raggi e Casaleggio pronti per un nuovo partito? La sfida a Conte e M5s

13 febbraio 2024 a

Qualcosa si muove nel Movimento 5 Stelle. Ma alle spalle del suo leader. Virginia Raggi, Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio starebbero lavorando a un nuovo partito. L'ex sindaco di Roma si è infatti presentata ad autenticare le firme di "Schierarsi", l’associazione che "prende posizione con coraggio su temi nazionali e globali" di cui Dibba è vicepresidente. Il presidente è Luca Di Giuseppe, un altro ex grillino nonché - riporta Il Foglio - responsabile commerciale di Camelot. La stessa piattaforma di Casaleggio.

Coincidenze? Certo è che quella diffusa dal quotidiano di Cerasa rischia di essere una notizia che mette a repentaglio la leadership di Giuseppe Conte. D'altronde il Movimento è ormai sempre più una forza politica personale, quella di Conte appunto. E su queste basi Dibba ha deciso di lasciare. Non sono poi migliori i rapporti tra Raggi e Conte.

L'ex premier fa leva sullo statuto del M5s per non ricandidarla in quanto è al terzo giro in Campidoglio. Per non parlare poi delle critiche arrivate dal figlio di Gianroberto al Movimento guidato dal fu avvocato del popolo. Intervistato proprio da Libero, Davide Casaleggio ha ammesso di non riconoscere più il Movimento: "Una gestione che a mio avviso non c’entra più niente con quella che avevamo pensato all’inizio". E ancora: l'ex presidente del Consiglio "si è fatto votare come monocandidato. Una cosa che nessun partito ha mai fatto in Italia, ma neanche in Europa, quella di avere un unico candidato alla leadership". E così ecco he l'associazione, che vanta circa diecimila iscritti, potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più: un partito alle prossime politiche, quando saranno. Insomma, Conte avvisato mezzo salvato.