DiMartedì, Mulè inchioda Di Battista: "Perché non sei venuto?"

21 febbraio 2024 a

a

a

"Perché non sei venuto a manifestare sotto la mia finestra a Montecitorio?": il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, lo ha detto all'ex grillino Alessandro Di Battista a DiMartedì, nello studio di Giovanni Floris su La7, in riferimento al caso di Gonzalo Lira. Caso tirato in ballo proprio da Di Battista che, nel corso della trasmissione, ha mostrato una foto dell'uomo, dissidente anti-ucraino e ha detto: "Navalny? Due cose mi indignano, l'ipocrisia e l'uso strumentale. Questo è Gonzalo Lira, è morto il mese scorso in un carcere ucraino. Qualcuno ha manifestato?".

Di fronte alle parole di Mulè, che gli ha chiesto come mai proprio lui non avesse fatto nulla per Gonzalo Lira, Di Battista, spiazzato, ha risposto: "Mi sta dando un suggerimento... Non mi manganellate". "Perché non hai organizzato una manifestazione?", ha continuato a incalzarlo il deputato di Forza Italia. "Ma questo è l'argomento?", ha risposto l'ex pentastellato. "Certo - ha ribadito Mulè - se tu dici: voi avete protestato per Navalny... Tu perché non hai manifestato per Gonzalo Lira?".

Qui il botta e risposta Mulè-Di Battista a DiMartedì

"Non ne ho idea, sarebbe folle": Bocchino stana Dibba, le parole agghiaccianti su Navalny

"Su Assange ho scritto un monologo, ne parlo da dieci anni", ha provato a sviare Di Battista. Ma Mulè ha insistito: "No siccome tiri fuori il povero Gonzalo Lira,,,". "È successo il mese scorso, almeno informatevi", ha chiosato l'ex grillino, che in ogni caso non è riuscito a spiegare il motivo di una sua mancata protesta per il dissidente ucraino.