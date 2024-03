Sondaggio Mentana, il "campo largo" fa crescere solo Conte: ecco le cifre

04 marzo 2024 a

Se il Pd resta stabile nella settimana successiva alle elezioni in Sardegna, lo stesso non si può dire del Movimento 5 Stelle, che invece cresce dopo il successo della sua candidata Alessandra Todde. Lo rivela l'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7, illustrato dal direttore Enrico Mentana nell'edizione del telegiornale di questa sera. Ma procediamo con ordine. In testa, come sempre, c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al 27,3% con un meno 0,4% rispetto a una settimana fa.

A seguire ecco i dem di Elly Schlein stabili al 20%. Mentre i grillini di Giuseppe Conte acquistano uno 0,2% salendo al 15,8% e riducendo così il distacco col Pd. Stando a questi dati, insomma, sembra che sia soprattutto Conte a beneficiare del cosiddetto "campo largo", che dopo la Sardegna verrà messo alla prova anche in Abruzzo, la regione chiamata al voto domenica 10 marzo.

Al terzo posto c'è la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,1% rispetto a sette giorni fa, portandosi all'8%. Su Forza Italia di Antonio Tajani, che guadagna lo 0,5% e sale così al 7,6. Infine ci sono Azione di Carlo Calenda al 4,3% (-0,1); Verdi e Sinistra stabili al 4,2; Italia viva di Matteo Renzi al 3,1 (-0,2); +Europa al 2,8 (+0,2); Italexit stabile all'1,7; Unione popolare all'1,3 (-0,1); Democrazia sovrana e popolare all'1,1 (-0,1); Noi moderati all'1% (+0,2).