Abruzzo, l'affluenza alle 19 ancora in aumento: che cosa significa questo dato

È ancora in corso il voto per le elezioni regionali in Abruzzo, dove oggi 10 marzo si vota per l'elezione del presidente della Regione - con la sfida tra il governatore Marco Marsilio e Luciano D'Amico - e il rinnovo del Consiglio regionale. Alle ore 19, in 1.591 sezioni su 1.634, l'affluenza è al 43,96%. Il dato, quindi non ancora definitivo, è in leggero rialzo rispetto alle scorse elezioni quando l'affluenza era stata del 43,03%.

Alle 12, l'affluenza definitiva (1.634 sezioni su 1.634) è stata al 15,9% secondo i dati del sistema Eligendo del Viminale. Un dato che fa registrare un aumento del 2,47% rispetto alla precedente tornata elettorale nel 2019, quando alle 12 aveva votato il 13,43% degli elettori.

Alle ore 12 oggi hanno votato in totale 192.083 elettori. Questa la percentuale di affluenza al voto provincia per provincia (tra parentesi le percentuali relative alle precedenti elezioni regionali): Chieti 14,88% (13,17%); L’Aquila 16,79% (13,01%); Pescara 16,13% (14,13%); Teramo 16,19% (13,46%).

I 1.634 seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 in 305 comuni. Il totale degli elettori chiamati al voto è pari a 1.208.276.

Il consiglio regionale, ricorda la Regione Abruzzo, sarà composto da 31 membri, di cui sette consiglieri per ciascuna circoscrizione dell’Aquila, di Teramo e di Pescara, e otto consiglieri per quella di Chieti.