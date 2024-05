Sardegna, Fdi smaschera Alessandra Todde: "Moltiplicate le commissioni, si addensano nubi"

08 maggio 2024 a

La Regione Sardegna con il nuovo corso di Alessandra Todde a quanto pare sta assistendo alla moltiplicazione delle Commissioni. A sostenerlo è Paolo Truzzu,lo sfidante di FdI che per un pugno di voti ha perso la sfida contro la candidata del campo largo di Pd e 5s.

Come riporta l'Unione Sarda, le parole dei consiglieri di FdI sono fin troppo chiare: "Alcune indiscrezioni giornalistiche fanno ipotizzare che l’accordo odierno sia soltanto una tregua provvisoria. La proposta di aumentare le Commissioni (da sei a otto, più altre due ‘speciali’) altro non è che una pessima rappresentazione della spartizione del potere, senza alcun rispetto per le istituzioni", proseguono, evidenziando che la creazione di altre quattro Commissioni "ha come unico obiettivo quello di tacitare il malumore diffuso all’interno di alcuni partiti della coalizione di centrosinistra. Aumentando gli assessori", ironizzano ancora, "il sereno tornerebbe immediatamente".

Insomma, a quanto pare la situazione nella maggioranza non sarebbe affatto tranquilla. Anzi, come sottolineano sempre i consiglieri di opposizione "nubi si addensano sul futuro del Consiglio regionale". Infine un interrogativo che riguarda direttamente la governatrice: "Ci chiediamo cosa penserà di questi metodi spregiudicati Todde, che non perde occasione per ergersi a nemica della spartizione partitocratica all’interno delle istituzioni".

A quanto pare le prime promesse della governatrice sono già state disattese. E pensare che la Todde è stata accolta da applausi e urla di Schlein e Conte che si sono precipitati di notte in aereo in Sardegna per festeggiare la vittoria elettorale. Cosa diranno di questo poltronificio denunciato da FdI?