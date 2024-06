2 Giugno, Mattarella all'Altare della Patria: "Costituzione lungimirante e saggia"

02 giugno 2024 a

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, ha reso omaggio all’Altare della Patria deponendo una corona di alloro al Milite Ignoto. Un momento celebrato dal passaggio delle Frecce Tricolori. Dopo aver lasciato la piazza a bordo della Lancia Flaminia presidenziale, il presidente della Repubblica ha raggiunto le Terme di Caracalla dove ha passato in rassegna i reparti che parteciperanno alla parata in via dei Fori imperiali. Intanto, come da tradizione, un gigantesco tricolore è stato srotolato sul Colosseo, in corrispondenza dell’inizio di via dei Fori imperiali.

Alla cerimonia in piazza Venezia erano presenti la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, oltre al ministro della Difesa, Guido Crosetto, e al Capo di Stato Maggiore ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone." Celebrare i settantotto anni della nascita della Repubblica Italiana richiama i valori della nostra identità e di una Costituzione lungimirante e saggia, frutto della straordinaria rinascita che prese le mosse dalla lotta di Liberazione", scrivee il presidente della Repubblica al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione del 2 giugno. "Indipendenza e libertà – aggiunge il presidente – sono conquiste che vanno difese ogni giorno, in comunione di intenti e con la capacità di cooperare per il bene comune".