Ilaria Salis, lo schiaffo di Salvini alla sinistra: "Quando i cittadini votano..."

Viaggia verso 180mila preferenze, Ilaria Salis, la candidata di Alleanza Verdi Sinistra per il Parlamento europeo. Eletta, insomma. Un risultato clamoroso, quello ottenuto dalla professoressa detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato a un brutale pestaggio contro alcuni militanti di estrema destra. Risultato clamoroso come quello ottenuto da Avs, la "premiata ditta" composta da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: il loro partito infatti arriva al 6,7%, un risultato alla vigilia inimmaginabile.

E ovviamente l'elezione della Salis è uno dei temi del giorno, anche in prospettiva: e ora? Verrà scarcerata? Questa dovrebbe essere la strada: la candidatura, infatti, era funzionale proprio a questo. E sul punto, interpellato durante la diretta di Enrico Mentana su La7, è intervenuto proprio Fratoianni: "Un risultato incredibile, che apre una prospettiva. Per noi non è l'arrivo, è un punto di partenza per lavorare a una alternativa nel nostro Paese", ha premesso riferendosi al risultato di Avs. Dunque, sul caso-Salis: "Questo non è che l'inizio. Ci hanno accusato di candidature a fini strumentali, possiamo dire che abbiamo fatto bene: Ilaria Salis da questa sera è un'europarlamentare, un risultato importante", ha concluso Fratoianni.

Sull'elezione della detenuta a Budapest, interpellato dai giornalisti nel corso del punto stampa in via Bellerio, è intervenuto anche Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega che ha più volte attaccato Ilaria Salis. "Come è stato legittimo candidare Ilaria Salis, così è stato legittimo da parte dei cittadini votarla - ha premesso -. Siederà nell'Europarlamento, come il generale Roberto Vannacci", volto di punta della Lega in questa tornata europea e che ha raccolto oltre mezzo milione di preferenze. E ancora, Salvini sull'elezione di Ilaria Salis, ha aggiunto: "Quando i cittadini votano hanno sempre ragione". Una lezione firmata Salvini e spedita dritta dritta alla sinistra.