M5s occupa i banchi al Senato, stop ai lavori: caos totale al Senato

Più che un saloon, il Parlamento ormai è un circo. Dopo la maxi-rissa di mercoledì sera alla Camera, con il grillino Leonardo Donno che tenta di avvolgere con un tricolore il ministro Calderoli e il leghista Igor Iezzi che tenta di colpire il collega con un pugno, giovedì mattina è andata in scena la reazione fuori controllo del Movimento 5 Stelle al Senato.

I senatori delle opposizioni hanno infatti innalzato fogli con il Tricolore, dopo l'intervento del capogruppo M5s, Stefano Patuanelli. Stavolta il ddl sull'Autonomia differenziata (la causa della protesta di ieri) non c'entra, l'alibi è il disegno di riforma del premierato che si sta votando in Aula. Dagli scranni della maggioranza si è levato l'inno di Mameli in tutta risposta e ne è seguita una bagarre alla quale la presidente di turno, Licia Ronzulli, ha posto fine decretando la sospensione della seduta.

A quel punto, i senatori del Movimento hanno pensato bene di occupare i banchi del governo in segno di protesta contro l'aggressione subita da Donno, mostrando le bandiere italiane. L'azione è avvenuta dopo l'intervento del capogruppo Patuanelli, che ha detto: "La Repubblica non può essere umiliata da chi non accetta che gli si consegni il tricolore".