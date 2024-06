Funerali di Graziano, le commosse parole di La Russa (e l'abbraccio con Crosetto)

21 giugno 2024 a

"Noi ci interroghiamo da qualche giorno su cosa avremmo potuto fare di più, ma per chi lo ha conosciuto bene non credo che il suo sia stato un gesto di disperazione, un gesto improvviso, io credo che lui ci abbia pensato, abbia deciso che la sua strada era salutare noi e stare con la moglie", scrive Ignazio La Russa in un post pubblicato sul suo profilo Facebook dove si vede anche una commovente immagine del presidente del Senato abbracciato al ministro della Difesa, Guido Crosetto durante le esequie del generale Claudio Graziano.

"Per me come per Guido Crosetto non era un Generale, ma era un fratello, pur essendo nelle istituzioni è sempre rimasto tale", prosegue La Russa. "Ha iniziato con me come capo di gabinetto, ha attraversato governi di centrodestra e centrosinistra e ha avuto da tutti un riconoscimento doveroso per le sue capacità e la sua linearità. Quando si parla di un uomo delle istituzioni sappiate che un esempio è proprio Claudio Graziano, lo è stato fino in fondo", conclude.