Schlein da Mentana, "difficile essere più divisi del governo": la sparata

"Vedrò anche io Abu Mazen, fanno bene a incontrarlo, farebbero meglio ad ascoltarlo": Elly Schlein lo ha detto nell'intervista a Enrico Mentana al Tg La7. "Non si può fare la pace senza i palestinesi, che come gli israeliani hanno diritto a vivere in pace e sicurezza", ha poi aggiunto la segretaria del Pd. Che poi si è soffermata sul premier israeliano: "Costruire la pace è indispensabile, tutti rispettino l'accordo di tregua, ma non si possono dimenticare né fare passare con l'impunità i crimini orrendi di Netanyahu di questi anni".

Altro capitolo è quello sulla guerra ancora in corso tra Mosca e Kiev. "Non può esserci una pace giusta senza l'Ucraina al quel tavolo, serve un ruolo forte politico e diplomatico dell'Unione europea", ha detto la leader dem, che poi ha accusato il governo di essere diviso su questo tema, mettendo in secondo piano invece le pesanti divisioni all'interno del campo largo. Quando le è stato chiesto quale sia la posizione del suo partito sulle armi a Kiev, lei ha risposto: "Abbiamo sempre sostenuto gli aiuti ad un popolo invaso".