Francia, Marco Furfaro fuori controllo: "La destra va chiusa nei cassetti della storia"

Il braccio destro di Elly Schlein, Marco Furfaro adesso fa festa per la sconfitta della Le Pen in Francia. Ovviamente il piddino scorda una cosa non da poco: Rn è il partito che ha raccolto più voti. Ma una manovra di desistenza tra centristi, sinistra e sinistra estrema potrebbe portare a un rovesciamento della volontà popolare con un rovesciamento nei fatti della volontà popolare.

Però c'è modo e modo di commentare i risultati elettorali e a quanto pare, proprio Furfaro non eccelle in sportività e moderazione. Basta leggere le sue parole che si commentano da sole: "Quello che consente agli antiabortisti di entrare nei consultori è l’esempio peggiore della destra peggiore che si possa immaginare e che, come appena accaduto in Francia, dobbiamo riportare alla sua posizione naturale: quella di chi viene chiuso nuovamente nei cassetti della storia". Insomma, per i democratici del Pd c'è un'urgenza, quella di "chiudere la destra nei cassetti della storia". Lo ripetiamo due volte per sottolineare la gravità delle parole di Furfaro.

Una sinistra che non conosce il rispetto dell'avversario e che di fatto usa il linguaggio dell'odio anche in momenti, come questo, in cui bisognerebbe appellarsi alla moderazione. Gli scontri in Francia e le bravate dei teppisti rossi parlando chiaro: l'ultimo errore da fare è quello di spargere benzina sul fuoco. Ma qualcuno nel Pd fa lo gnorri...