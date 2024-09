4 di Sera, Susanna Ceccardi inchioda la sinistra: "L'immigrazione non c'entra niente con la sicurezza?"

12 settembre 2024 a

"Nel nostro Paese ma anche in Europa c'è un'emergenza sicurezza che è inscindibilmente legata al tema dell'immigrazione": l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4. "Per anni - ha proseguito la deputata del Parlamento Ue - mi sono sentita dire, nelle aule dei consigli comunali, nelle aule parlamentari, nei salotti televisivi, da una certa parte della sinistra e degli opinionisti che l'immigrazione non c'entrava niente con la sicurezza. Bè, basta vedere il numero dei reati commessi da stranieri nel nostro Paese per capire che invece l'immigrazione irregolare è un fattore determinante del senso di insicurezza nelle nostre città".

Già in campagna elettorale, prima delle europee di giugno, la Ceccardi aveva posto l'accento sulla necessità di intervenire sull'immigrazione: "Vogliamo intervenire sul pacchetto immigrazione che deve essere modificato per difendere maggiormente le frontiere esterne ed evitare all’Europa nuove ondate migratorie che hanno penalizzato la convivenza civile nelle nostre città, nei quartieri e nelle periferie", aveva detto.

Qualche tempo fa a Dritto e Rovescio, su Rete 4, aveva parlato anche di Islam e integrazione: "Il problema è che in Europa vengono i più estremisti, i fondamentalisti che vogliono creare delle enclavi in certe città dove non si riconosce più l'Europa. Basta andare a Parigi, nelle periferie di Bruxelles, la polizia in certi quartieri e in certe banlieues come Molenbeek neanche entra e allora io dico di difendere orgogliosamente le nostre radici occidentali, non auto-castriamoci sempre, non abbiamo paura di quelli che sono i nostri simboli”.