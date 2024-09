Morani-Tecce, rissa su Salvini in tv: "Dalla miseria dei migranti", "Discorso pietista"

16 settembre 2024 a

Duro scontro a L'aria che tira, su La7, tra Alessia Morani e la giornalista Laura Tecce. Ma soprattutto, tra l'ex deputata Pd e sottosegretaria all'Economia e i telespettatori del talk condotto da David Parenzo, scatenati su X.

Il motivo del contendere è il processo Open Arms, con i pm della Procura di Palermo che hanno chiesto sei anni di carcere per l'imputato Matteo Salvini, nelle vesti di ministro degli Interni all'epoca dei fatti, quando nel 2019 impedì lo sbarco sulle coste italiane di 147 migranti soccorsi dalla nave della Ong spagnola. Una decisione politica che ha comportato contro il leader della Lega l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.

"Ho difeso i confini dell'Italia, lo rifarei", ripete da tempo Salvini, ribadendolo anche dopo la giornata di sabato. "Proteggeva i confini dell'Italia dalla miseria di questi migranti", attacca ora la Morani in studio, non comprendendo (o forse fingendo di non comprendere) come la posta in palio non fossero quei 147 migranti ma centinai e centinaia di sbarchi. "C'erano bambini e donne incinte", ricorda ancora l'esponente del Pd, e anche qui la ricostruzione è perlomeno imprecisa, dal momento che il braccio di ferro sulla Open Arms iniziò solo dopo l'aver soccorso e fatto scendere a terra i migranti "fragili" a bordo, come ricorda la Tecce alla Morani.

"Questo è un discorso pietista, sui migranti questo ragionamento non ci sta", rincara la dose la giornalista. E su X, è una raffica di critiche durissime alla Morani. Quando la dem parla del processo a Salvini chiede: "Era un processo politico anche quello a Mimmo Lucano, allora". E un telespettatore le fa notare che "Lucano era accusato di reati soprattutto pecuniari Morani, non politici". E quando si tira in ballo l'affaire Boccia-Sangiuliano arriva un'altra stroncatura da casa: "Ma ancora con sta Boccia? Morani avete messo come Ministro dell'Agricoltura una con la terza media (Teresa Bellanova, ndr), che infatti è stata più inutile della fuffa". E quando deride la teoria dell'accerchiamento e del complotto contro il governo, la dem viene colpita con la stessa moneta: "Infatti Morani...avete una potenza incredibile...vi manca solo il consenso della gente!".

Nel merito del tema immigrazione: "Ma quali poveri cristi? Questi sono invasori che vengono qui per sfruttarci e indi sostituirci. Nel frattempo delinquono pure e la gente come te ne impedisce l'espulsione e il rimpatrio. L'unica è non farli sbarcare!", si scalda un utente di X. "Morani, Open Arms ha rifiutato tutti i porti, Malta, Grecia, Spagna ecc. Voleva lo scontro con Salvini, la miseria si trasforma in criminalità che viene subita dai cittadini con questo buonismo avete rovinato l'Italia", "Ipocrisie Morani", "Morani questo ragionamento delle persone in 'ostaggio' vale per il capitano della Ong che nonostante il si di Malta ha tirato dritto?", "Morani la prego, continui con questa retorica da apericena. Vedrà che oltre agli editori italiani con residenza in Svizzera la applaudiranno in tanti...", "Morani, non hai un minimo di onestà intellettuale, sei pronta ad approfittare di sentenze politiche, a ricorrere a una magistratura militante. Tu e tutti i tuoi compari Pd, siete un pericolo per la democrazia", "Signora Morani, qual è la sua soluzione? Eliminare i confini nazionali? Perché o ci sono (e li si attraversa come da 'regole') o non ci sono. Se si preferisce, che vengano eliminati del tutto! Basta che la si finisca con questa vomitevole ipocrisia...".