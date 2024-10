Report, l'affondo di Marco Bucci: "Disgustato dalla trasmissione in silenzio elettorale"

A.V. 25 ottobre 2024 a

Oggi i leader nazionali del centrodestra saranno a Genova per la chiusura della campagna elettorale del sindaco di Genova Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione Liguria. Si vota domenica e lunedì, e proprio a urne aperte- domenica sera - il conduttore di Rai 3 Sigfrido Ranucci trasmetterà all’interno della trasmissione Report un servizio sull’inchiesta Toti. Ieri Bucci ha criticato la messa in onda: «Dal punto di vista delle elezioni, non sono assolutamente preoccupato» ha detto a margine di un appuntamento di campagna elettorale della Lega, a Sestri Ponente, «sono un po’ disgustato da questo modo di fare che non è tipico di come dovrebbero essere le democrazie: quando c’è il silenzio, c’è il silenzio». Nel servizio televisivo, secondo quanto è trapelato ieri, dovrebbero essere presenti anche stralci di intercettazioni che riguardano lo stesso Bucci (non indagato).

«Dal momento che io non posso fare nulla perché ho un interesse nel dire “state zitti, non parlate” - aggiunge il primo cittadino - sarebbe stato bello che fosse il mio avversario, cioè Orlando, a dire: «Queste cose non mi servono per vincere, io vinco in maniera leale e corretta». Alla trasmissione Un giorno da pecora, su Radio 1, il candidato del centrosinistra Andrea Orlando si è detto sicuro della vittoria («Finirà 51% a 47%»). Immediata la replica di Bucci: «Numeri non ne do. So soltanto che il povero Orlando sarà smentito, punto e basta. Pazienza per lui». Quanto alla ribalta nazionale del voto ligure, il sindaco di Genova è contento «perché i riflettori per la Liguria fanno bene a tutto il sistema: si parla della Liguria a livello nazionale, con un’importanza maggiore rispetto al nostro numero molto piccolo di abitanti».

Per Bucci, questo «vuol dire che noi liguri siamo alla ribalta non solo per le tragedie come in passato, ma anche per le cose belle: un’elezione è sempre una cosa bella, anche se tendono a dipingermi come criminale, cretino, come ha fatto Orlando». Questo pomeriggio, a sostenere Bucci, ci saranno Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini: appuntamento alle 16.30 all’Auditorium Magazzini del Cotone. Un’ora più tardi, al Teatro Politeama, arriveranno a sostenere Orlando Elly Schlein e Giuseppe Conte per il comizio di chiusura del centrosinistra.