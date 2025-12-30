Manovra, via libera dalla Camera con 216 sì: il Pd perde la testa

Via libera della Camera alla manovra con 216 sì. I voti contrari sono stati 126, gli astenuti 3. Si tratta del via libera definitiva da parte del Parlamento alla legge di Bilancio. Al termine dell'intervento della segretaria Elly Schlein e poco prima del voto definitivo sulla Manovra, i deputati del Pd hanno innalzato in Aula della Camera dei cartelli con su scritto "Disastro Meloni". I dem sono subito stati richiamati dal presidente Fontana.

"Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una Manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità", ha spiegato sui social la premier Giorgia Meloni dopo il via libera definitiva alla Camera alla Manovra. "Proseguiamo nel percorso di riduzione dell'Irpef per il ceto medio, nel sostegno alla natalità e al lavoro, nel rafforzamento della sanità pubblica e nel supporto a chi investe, produce e crea occupazione. Abbiamo lavorato per rendere misure strutturali già avviate e per rafforzare quelle che incidono realmente sulla vita quotidiana degli italiani, mantenendo fede agli impegni assunti", ha concluso il presidente del Consiglio, aggiungendo: "Un altro passo avanti per dare certezze alla Nazione e continuare a costruire un'Italia più solida, competitiva e capace di guardare al futuro con fiducia”.

Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026.



È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità.



Proseguiamo nel percorso di… pic.twitter.com/GadKic2OwR — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 30, 2025

"È una Manovra che non fa nulla sul costo delle bollette - l'intervento della Schlein -, che non fa nulla per proteggere le imprese ei lavoratori e le famiglie dai dazi di Trump, che avete subito in silenzio, minimizzando. È una Manovra che, e lo so che vi facciamo arrabbiare, aiuta di più i più ricchi. Aiutare di più i più ricchi significa tagliare cento milioni all'assegno di inclusione perché state tagliando anche sui poveri, perché per voi la povertà rimane una colpa individuale, per noi invece è un grave problema sociale. È una Manovra di promesse tradite - ha sottolineato la dem-. Avevate promesso di abolire la Fornero, avete allungato le tappe pensionabili al 96% di lavoratrici e lavoratori italiani; dovevate portare le minime a mille euro, le avete aumentate di un paio di caffè; dovevate ripristinare Opzione Donna e invece l'avete abolita; dovevate abolire pure le accise e avete aumentato anche quelle. Sarà sempre colpa di qualcun altro per voi, ma dopo tre anni vi do una notizia: non vi crede più nessuno. Dopo tre anni di governo non è possibile che la responsabilità sia sempre di altri e non vostra”.