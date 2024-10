Liguria, i primi dati sull'affluenza alle ore 12.00 è al 13, 18%

27 ottobre 2024 a

Alle 12 ha votato il 13,18% degli aventi diritto alle elezioni in Liguria, dove si vota per il nuovo presidente di Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Una percentuale inferiore rispetto al 2020, quando l’affluenza a mezzogiorno era stata del 14,09%. Dati in calo in tutte e quattro le province, a Genova ha votato il 13,92% degli aventi diritto (14,18 nel 2020), a Savona il 12,77% (14,70), a Imperia il 10,78% (13,12 nel 2020), a Spezia il 12,27% (13,26 nel 2020). Hanno votato anche i due principali sfidanti, il candidato del centrodestra Marco Bucci, questa mattina alle 8 nel seggio di piazza S. Maria in Via Lata a Genova, nel quartiere di Carignano e il candidato del centrosinistra Andrea Orlando che ha votato alle 10.30 nel seggio allestito nella scuola Adriana Revere in via Monteverdi a Spezia. Una bassa affluenza potrebbe creare problemi a uno dei due schieramenti, ma di fatto, col maltempo che imperversa su tutta la regione è altamente probabile che questo dato in calo sia distribuito su tutte e due le coalizioni in campo.