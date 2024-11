Alessandra Ghisleri, la soffiata su Trump: che testa farà subito saltare alla Casa BIanca

07 novembre 2024 a

"Donald Trump in questo momento non ha nulla da perdere ma solo da giocare, quindi vedremo". Ospite di David Parenzo in collegamento con L'aria che tira, su La7, la sondaggista di Euromedia Research Alessandra Ghisleri prova a trattare uno scenario sui prossimi quattro anni.

La destra, compresa quella europea, ha salutato con entusiasmo a tratti incontenibile il trionfo del candidato repubblicano contro la democratica Kamala Harris. Viceversa, la sinistra guarda con terrore al cambio di linea alla Casa Bianca, ipotizzando sviluppi tragici sotto vari punti di vista: quello economico, quello sociale, quello politico e geopolitico, quello militare.

Molto più equilibrata, come sempre, la Ghisleri. "Vedremo tante sostituzioni, anche l'annuncio della Cnn, l'indiscrezione, mi ha fatto pensare. E' il suo ultimo mandato, ha 77 anni inoltrati e ha da giocarsi una carta importante, che è quella dell'economia".

La previsione immediata è sui "cambi importanti nel suo staff nel momento in cui qualcuno farà il signor No, e questa è la situazione più delicata in vista di una politica estera".

