Musk, Rampelli contro la sinistra: "Non sbaviamo come voi per ridicolizzare l'Italia"

12 novembre 2024 a

a

a

Elon Musk ha detto la sua, una personalissima opinione sul verdetto dei giudici di Roma che di fatto hanno rimesso in libertà i 7 migranti che erano stati trattenuti in Albania nei centri italiani. "Questi giudici se ne devono andare", ha scritto il magnate su X. Apriti cielo. Subito la sinistra ha linciato musk accusandolo di essere "pericoloso" e addirittura Avs con Fratoianni e Bonelli ha chiesto alla premier di "difendere la sovranità nazionale". Un vero e proprio delirio quello della sinistra in questa calda mattinata.

E a dare una lezione ai progressisti ci ha pensato Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia: "I giudici che si oppongono alla nostra politica sui rimpatri sbagliano. Sia perché esondano dai propri compiti, sia perché interpretano politicamente la sentenza della Corte di Giustizia europea che dice tutt'altro, sia perché con le istituzioni sovranazionali dovrebbero parlare gli Stati e non i tribunali".

Elon Musk neofuturista, ecco perché piace alla destra

Poi l'affondo: "Tuttavia siamo attrezzati per difenderci da soli. Ringraziamo Elon Musk ma non siamo come la sinistra, che sbava per amplificare a livello internazionale le criticità italiane, ridicolizzando la nazione. Sapremo far prevalere le nostre ragioni e questo ulteriore tentativo di favorire l'immigrazione da parte della sinistra e di certa Magistratura ci farà salire ancora nei consensi degli italiani". Parole fin troppo chiare che di certo non saranno gradite a sinistra...