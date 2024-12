Report, l'affondo di FdI dopo l'ultima intercettazione: "Un pericolo per la sicurezza"

18 dicembre 2024 a

Brutte notizie in arrivo per Report e Sigfrido Ranucci. "Sicurezza in pericolo": è pesante l'affondo di Fratelli d'Italia, che con il capogruppo Galeazzo Bignami chiede "alla Rai di avviare una indagine interna" sul programma di approfondimento di Rai 3.

Secondo quanto riferisce il Giornale citando il rapporto del Ros sul caso Equalize, ci sarebbe una pesante intercettazione sulla questione spioni. Enrico Pazzali, capo della società Equalize, al telefono con l'ex poliziotto Carmine Gallo si lascia sfuggire una frase: "Oggi vedo Sigfrido". Di "Sigfrido" parla anche l'hacker Nunzio Calamucci, arrestato lo scorso 28 ottobre. Era uno dei pilastri della "fabbrica di dossier" contro personaggi di spicco del mondo della politica (quasi esclusivamente del centrodestra) e dello spettacolo. Calamucci, non a caso, aveva già raccontato agli inquirenti di aver parlato con Giorgio Mottola, inviato proprio di Report. E gli stessi carabinieri identificano "Sigfrido" come "Ranucci Sigfrido, nato a Roma il 24 agosto 1961, giornalista Rai".

Insomma, ci sarebbero stati contatti diretti tra Report e gli spioni di Equalize, anche se Ranucci ha sempre spiegato di "non aver mai passato" in tv le notizie lasciate trapelare dalla società. "Quando, l’11 dicembre, Calamucci ha raccontato ai pm dei suoi contatti con Report - sottolinea il Giornale -, i magistrati non sono caduti dalle nuvole, perché sapevano già dei contatti tra la «fabbrica dei dossier» e i segugi di Rai3".

"Calamucci racconta, senza rivelare il soggetto oggetto di segnalazione, come abbiano passato dei dati al giornalista Ranucci quando hanno riscontrato una situazione insanabile nei loro rapporti con la politica - sintetizzano i carabinieri del Ros -: Obbiettivo raggiunto eh! Noi questo volevamo inc***re… aspetta.. lui mi ha detto procedi, è insalvabile.. Sigfrido… hai capito com’è l’etica di Enrico?. Cornelli conferma: Si" ."Report non lavora su dossier ma con puro spirito giornalistico - aveva spiegato Ranucci prima dell'ultima intercettazione -, né da parte nostra sono state date informazioni agli spioni: noi abbiamo il vizio di pubblicarle le notizie. Ricordo che Equalize aveva rapporti con ministri e politici del centrodestra, che ora sono spariti dal resoconto dei giornali. Non mi sorprende – aveva aggiunto Ranucci – l’ennesimo attacco per delegittimare Report e uno dei suoi inviati di punta come Giorgio Mottola, su cui riponiamo la massima fiducia".