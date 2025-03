Fazzolari avvisa Ranucci: "Risponderà in tribunale di ciò che ha detto"

"Ho avuto la certezza che Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha attivato i servizi segreti per chiedere informazioni sulla mia attività": una dura accusa quella che il conduttore della trasmissione Report su Rai 3, Sigfrido Ranucci, ha lanciato contro un membro del governo Meloni, rispondendo alla domanda dell’eurodeputato Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, durante un convegno organizzato dal Pd a Bruxelles.

In generale, poi, ha aggiunto che "sospetti" di essere sotto controllo in Italia "ne abbiamo avuti sempre. Ho avuto in almeno tre occasioni la certezza, perché la mia scorta ha sorpreso tre persone che mi seguivano e filmavano durante l’incontro con una fonte".

Non è tardata ad arrivare la replica di Fazzolari, sottosegretario con delega per l’Attuazione del programma di governo: "Sigfrido Ranucci risponderà in tribunale delle deliranti accuse che mi ha rivolto, sostenendo che avrei attivato i Servizi segreti per chiedere informazioni sulla sua attività". Poi ha spiegato: "Non ho alcuna possibilità di attivare i nostri Servizi di intelligence e, qualora la avessi, di certo non farei sprecare tempo, energie e risorse dello Stato per controllare una figura ininfluente come Ranucci".