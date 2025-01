Daniele Capezzone: "Controcanto? Sul giornale di De Benedetti...", l'ultima "porcheria" contro Meloni

02 gennaio 2025 a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Questa mattina su diverse testate a tenere banco è la strage di New Orleans: "Anche in questo caso l'auto per i gioanloni si è mossa da sola e nessuno ha scritto da qualche parte o detto che alla guida c'era un terrorista. Si usa sempre la solita espressione 'auto sulla folla'. Ma chi la guida?". Poi il direttore editoriale di Libero si sofferma anche sul discorso di Capodanno di Sergio Mattarella e fa una critica nemmeno tanto velata a il Domani che parla di "controcanto" a Giorgia Meloni: "Sul giornale di De Benedetti si parla di controcanto come di un merito, come di una cosa giusta. In realtà il ruolo del Capo dello Stato è diverso e al Domani fingono forse di non saperlo, mah..". Infine ampio spazio al "Capodanno islamista" su Libero con il racconto di come diversi immigrati hanno insultato gli agenti e il nostro Paese proprio l'ultimo dell'anno. Qui di seguito la clip completa di Daniele Capezzone