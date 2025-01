Otto e Mezzo, la sparata di Prodi su Meloni: "Su Cecilia Sala evento molto solitario", è polemica

08 gennaio 2025 a

"Esprimo la mia felicità vera per il ritorno di Sala, la stessa che ho provato quando liberammo il giornalista di Repubblica Daniele Mastrogiacomo in condizioni analoghe". Ad affermarlo è Romano Prodi a Otto e mezzo, su La7.



"Queste contrattazioni sono sempre molto complesse", continua Prodi: "Certamente c’è stato da Trump una specie di permesso o di tacito consenso. A differenza della mia esperienza, noi gioimmo tutti insieme, col ministro degli Esteri, il governo e anche i servizi. C’era anche la dottoressa Belloni, che aveva organizzato la liberazione. Oggi è sembrato un evento molto solitario, solo della Meloni", aggiunge Prodi con un pizzico di veleno.

Poi Trump ha parlato anche di Donald Trump che il prossimo 20 gennaio entrerà nuovamente alla Casa Bianca: "Trump non vuole l’Europa coesa. Tratta Paese per Paese ed esercita su ciascuno una pressione particolare. Il problema è che Meloni non può essere portavoce o simbolo dell’Europa unita, Trump non lo permetterà mai. Trump e Musk ne dicono di tutti i colori e attaccano dall’interno i Paesi intervenendo; è il solito quadro: Trump imprevedibile. Prevedo un grande cambiamento. È finita la globalizzazione economica e Trump tenta quella politica: l’intervento negli affari interni di tutti i Paesi. La cosa strana è che mentre oggi c’è stata una reazione dell’Onu sulle sue dichiarazioni, non ne ho viste da parte dell’Unione europea. Il problema è che un’UE divisa come oggi non riesce a formare una volontà politica comune; la presidente della Commissione deve mediare e non vuole rompere l’equilibrio. Non dice niente delle interferenze di Trump in Germania, in Gran Bretagna, in Italia. Il sovranismo si ferma all’obbedienza".

Infine ha aggiunto: "Su Starlink, l’accordo col governo gli darebbe in mano tutti i dati che riguardano il nostro Paese. È il momento che il governo decida se dare in mano ad altri la propria vita. Il vantaggio di Musk è che ha a disposizione una tecnologia pronta e potente. Non so se il governo firmerà, ma queste cose vanno fatte con una prudenza enorme e garanzie che non credo il nostro esecutivo sia in grado di ottenere. Così come sembrano essere le cose, io non firmerei. E l’idea che il rappresentante di uno Stato come è Musk si impadronisca di una realtà fondamentale di un altro Paese è un rischio enorme per la democrazia".