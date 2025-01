Violenze in piazza, FdI contro Schlein: "Vede queste immagini? Continua a difendere i bravi ragazzi?"

13 gennaio 2025 a

"Violenza rossa. Ma per la Schlein è colpa della destra": Fratelli d'Italia torna sulle parole della segretaria del Pd che, riferendosi agli scontri in piazza a Roma e Bologna nelle manifestazioni per Ramy e la Palestina, ha puntato il dito contro la maggioranza. "No segretaria Schlein, la colpa è di chi, anche di fronte a queste immagini, continua a proteggere i 'bravi ragazzi' dei centri sociali che assaltano gli agenti in divisa, lanciano bombe carta e devastano le piazze", si legge sull'account X di FdI.

La leader dem, in particolare, aveva detto: "La destra che governa la smetta di fare politica su queste violenze e sostenga invece i sindaci nel contrastarle, gli stessi sindaci cui chiedono di garantire sicurezza proprio mentre tagliano miliardi di euro agli enti locali". In un altro tweet di qualche ora fa, il partito di Giorgia Meloni ha scritto: "La segretaria del Pd tace sulla violenza della sinistra alle Forze dell’ordine e accusa la destra. Schlein, ma chi ti consiglia queste dichiarazioni?".

No segretaria Schlein, la colpa è di chi, anche di fronte a queste immagini, continua a proteggere i “bravi ragazzi” dei centri sociali che assaltano gli agenti in divisa, lanciano bombe carta e devastano le piazze. pic.twitter.com/gNNilqHGNp — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) January 13, 2025

A difendere le forze dell'ordine, invece, era stata la premier, che subito dopo gli scontri aveva commentato: "Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all'ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo. Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza. Alle Forze dell'Ordine va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo dalla vostra parte".