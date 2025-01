Lega, il consiglio federale: "Zaia-Salvini, sintonia totale. Squadra che vince non si cambia"

16 gennaio 2025 a





"Totale sintonia e condivisione degli obiettivi fra Matteo Salvini, Luca Zaia e l’intero consiglio federale. Il Veneto è un modello di buon governo apprezzato a livello nazionale e internazionale. Per la Lega, squadra che vince non si cambia". Con questa nota la Lega, nel corso del consiglio federale, chiarisce la posizione del partito rispetto alle dichiarazioni di Luca Zaia, governatore del Veneto, che mettendo in testa alle priorità il Veneto intende giocarsi la partita per un nuovo mandato. Il Consiglio federale si è tenuto nella sala Salvadori della Camera, con il segretario Matteo Salvini, i tre vice: Claudio Durigon, Alberto Stefani e Andrea Crippa, tra gli altri in presenza. In sala anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Collegati invece i governatori del partito, Luca Zaia (Veneto), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Attilio Fontana (Lombardia). All’odg primo punto è il tesseramento del 2025, poi le regionali attese nell’anno, dal Veneto, alla Puglia, passando per Marche, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. Intanto, proprio nel nome di "Veneto first", "Prima il Veneto", Luca Zaia rivendica la sua lingua regionale in vista della "Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali" che sarà celebrata venerdì 17 gennaio.

Il governatore ha ribadito l'importanza delle espressioni daliettali della sua terra: "Ogni volta qualcuno saluta una persona esclamando ’ciao!’, si esprime con un vocabolo veneto. Una lingua è tale quando è un grande elemento di comunicazione e di quella veneta dobbiamo andare fieri perché è l’espressione immediata della nostra identità storica e di popolo. Le sette persone su 10 che con essa pensano e tengono rapporti regolarmente, confermano non solo la sua vitalità e diffusione ma anche il radicamento di un idioma secolare che è vivo anche fuori dei confini della nostra regione a nord e lungo l’Adriatico e che per secoli è stata una delle lingue franche del Mediterraneo".