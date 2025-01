Vincenzo De Luca umilia Bersani: "Beviti una grappa, stai rinc***!"

20 gennaio 2025 a

Nel Pd continuano a volare gli stracci. Uno degli epicentri delle tensioni che scuotono il partito è in Campania, dove tutto verte attorno allo stop al terzo mandato di Vincenzo De Luca, il governatore della regione noto per non usare giri di parole, mai, e in questi ultimi tempi ancor più fumantino del solito.

E questa volta nel mirino di mister lanciafiamme ci finisce Pierluigi Bersani, ex segretario dem, il presunto smacchiatore di giaguari. La bordata di De Luca arriva a margine di un appuntamento a Pagani, dove un giornalista gli ha chiesto contro delle recenti dichiarazioni di Bersani, che nella polemica sul terzo mandato si è nettamente schierato contro il governatore.

Bene, la replica di De Luca è stata sferzante, feroce: "Bersani? Io gli consiglio di farsi un grappino la sera, di andare a dormire, perché si sta rincog***". Boom: la bordata è servita. Per inciso, a Napoli Bersani aveva auspicato un'intesa tra il partito e il presidente uscente. E lo aveva fatto con queste parole: "Io voglio bene a De Luca, ho sempre avuto amicizia e stima. Gli direi di prendere atto ragionevolmente della situazione, ma lo direi anche al resto del Pd che deve prendere atto della forza, della popolarità, dei risultati di De Luca e arrivare a intendersi in qualche modo. Il compromesso è una cosa nobile quando c'è di fronte una battaglia più grande", aveva concluso Bersani. E no, Vincenzo De Luca non ha gradito. Affatto...