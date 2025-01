Sardegna, depositato il ricorso su Alessandra Todde: conto alla rovescia, quando salta tutto

28 gennaio 2025 a

a

a

È stato depositato nel pomeriggio per via telematica il ricorso con cui la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha impugnato l’ordinanza/ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari che le ha contestato irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali del 2024 e disposto la sua decadenza.

Secondo quanto confermato all’AGI, Il documento di 35 pagine, presentato per via telematica al tribunale ordinario di Cagliari, è sottoscritto dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Nuoro, che hanno chiesto anche la sospensione cautelare del provvedimento. Il termine per l’ impugnazione sarebbe scaduto il prossimo 2 febbraio.

"Coperti i veri finanziatori": ecco la carta che accusa Todde, cosa può succedere adesso

Ora, come annunciato, la presidente riferirà in Consiglio regionale, probabilmente in occasione della seduta statutaria prevista il 3 febbraio. Il giorno successivo si riunirà la Giunta delle elezioni, organismo consiliare incaricato dell’istruttoria del caso. La decadenza è stata chiesta in un’ordinanza lo scorso 3 gennaio dal collegio di garanzia elettorale della corte d’appello per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. I giudici hanno infatti rilevato, fra le altre irregolarità, la mancanza di un mandatario elettorale e di un conto corrente dedicato, come prevede la legge. Contestualmente la procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per mancata rendicontazione di una fattura.