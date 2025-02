Sergio Mattarella, la replica agli insulti del Cremlino: cosa filtra dal Quirinale

14 febbraio 2025 a

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è assolutamente sereno e rimanda alla lettura del testo pronunciato a Marsiglia. È quanto filtra dal Quirinale, in risposta alle critiche mosse dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Una replica fredda, netta e concisa agli insulti arrivati dal Cremlino.

Zakharova aveva definito "offensive, scandalose e del tutto false le invenzioni blasfeme" del Presidente Mattarella, che aveva paragonato le azioni della Russia in Ucraina al progetto del Terzo Reich in Europa. Aveva inoltre aggiunto: "È strano e folle sentire invenzioni così blasfeme dal presidente dell’Italia, un paese che sa in prima persona cosa sia veramente il fascismo".

In difesa del Capo dello Stato, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato: "Trovo inopportune e fuori luogo le dichiarazioni rilasciate dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Al Capo dello Stato Sergio Mattarella, custode dei valori della Repubblica e punto di riferimento della Nazione, rinnovo la mia stima ed esprimo la vicinanza mia personale e del Senato".

Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso la sua solidarietà: "Solidarietà al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le parole offensive giunte da Mosca nei suoi confronti. Rinnovo, anche a nome di Forza Italia, la piena fiducia nell'operato del Capo dello Stato, riconosciuto da tutti un autorevole uomo di pace".

Le dichiarazioni di Mattarella, pronunciate lo scorso 5 febbraio durante una lezione all'Università di Marsiglia, includevano il commento: "Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni Paesi. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L'odierna aggressione russa all'Ucraina è di questa natura".

La portavoce Zakharova ha replicato affermando che Mattarella "ha tracciato parallelismi storici scandalosi e francamente falsi tra la Federazione Russa e la Germania nazista". Ha inoltre sottolineato: "Il nostro paese è stato sottoposto a un attacco mostruoso da parte della Germania di Hitler. Il nostro paese non solo è stato in grado di espellere il nemico dal suo territorio, ma lo ha anche scortato a casa, distruggendolo. E allo stesso tempo ha liberato l'Europa dal nazismo e dal fascismo".