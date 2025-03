L'aria che tira, Licia Ronzulli contro Macron: "Si piace molto. I suoi toni..."

06 marzo 2025 a

"Emmanuel Macron si piace molto. Io però trovo che i suoi toni non siano diplomatici ma incendiari e in questo momento non aiuta": Licia Ronzulli di Forza Italia, vicepresidente del Senato, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi alle ultime dichiarazioni del presidente francese sulla guerra in Ucraina. Poi, parlando della necessità di una difesa comune in Europa, ha aggiunto: "Da tempo diciamo che quando parliamo di esercito europeo non è che pensiamo soltanto a truppe messe in compartecipazione, ma evidentemente a un sistema di difesa che in teoria doveva essere pensato molti anni fa e pronto per quello che stiamo vivendo oggi. Quando Macron dice che non c'è niente, è vero, così come non ci sono leader credibili e di peso che possono in qualche modo sedersi al tavolo con Trump e non prendere schiaffoni".

"In realtà Francia e Inghilterra l'hanno fatto. I due che sono stati convocati ala Casa Bianca sono proprio Starmer e Marcon", ha controbattuto il conduttore. Ma Ronzulli ha insistito sulle mancanze dell'Unione: "E' ovvio che siamo arrivati a questa fase totalmente scoperti. Tanti anni pensando ad altro, pensando che la pace ci sarebbe stata sempre e comunque, poi c'è stato anche il Covid che non ha aiutato negli anni precedenti, però noi ci siamo fatti trovare impreparati".

"Ma per voi è giusto aumentare le spese militari in questa fase?", le ha chiesto Parenzo. E la senatrice azzurra ha risposto: "Io magari ho una posizione diversa rispetto alla gestione della comunicazione di questa Commissione europea, credo che la presidente von der Leyen abbia sbagliato totalmente l'utilizzo della parola riarmo e che abbia sbagliato anche i tempi e i modi in cui l'ha proposto. Non si può lanciare in questo modo. Il piano da 800 miliardi va visto. In ogni caso credo che l'Europa debba avere una politica di difesa comune. Detto questo, per averla ci devono anche essere persone credibili che la portano avanti".

