Sondaggio Mentana, Fratelli d'Italia premiato: toghe azzerate così sul caso-Diciotti

Nella settimana che ha visto un nuovo scontro governo-magistratura, i sondaggi premiano Fratelli d'Italia. A confermarlo è la rilevazione di Swg realizzata per il Tg La7 di Enrico Mentana. Qui il partito di Giorgia Meloni incassa un +0,2 per cento. È FdI "il partito premiato dagli italiani", quello che raggiunge il 30,2 per cento. Segue il Partito democratico. I dem di Elly Schlein scivolano, in una settimana, al 22,4 per cento (-0,1). E ancora, ecco il Movimento 5 Stelle che guadagna uno 0,4 per cento e arriva al 12,4.

Quarto posto per Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani si piazza al 9,2 per cento, registrando - in data 10 marzo - un -0,2. Per la Lega di Matteo Salvini il calo, invece, è del -0,3 attestandosi all'8 per cento.

Sul fronte dell'opposizione, Verdi e Sinistra scivola di un -0,2 per cento (al 6,3). Tra i partiti minori lievi incrementi per Azione +0,1 per cento (3,5), +Europa +0,2 per cento (al 2) e Altre Liste +0,1 per cento. In calo anche Italia Viva -0,2 per cento che porta la forza politica di Matteo Renzi al 2,4. Stabile Noi Moderati. Sale di 0,1 la percentuale di chi non si esprime.