Capezzone: "Michele Serra dice chi vorrebbe colpire con una fionda". Sinistra unita dall'odio

Riflettori puntati sull'Arabia Saudita: a Gedda tavolo delle trattative con Stati Uniti, Ucraina e Russia. "Da parte americana si nega di non aver dato informazioni di intelligence a Kiev - spiega Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè, la rassegna scorrettissima di Libero -, da parte ucraina si conferma la possibilità all'intesa su terre rare e cessate il fuoco ma il segretario di Stato Rubio ha messo nero su bianco la necessità da parte di Kiev di qualche dolorosa concessione territoriale".

Occhio a un fatto "apparentemente scollegato". Il direttore editoriale si riferisce al down di X di lunedì e nella notte Elon Musk ha detto che alcuni IP responsabili dell'attacco hacker verrebbero dall'Ucraina. "Si tratta di capire se sia vero, verosimile, falso, finto. E' tutto complicatissimo".

C'è un problema sulle Borse: "Non vanno bene e si parla di effetto negativo dei dazi di Trump e di un clima di incertezza". Versante italiano: Starlink. "L'Italia deve fare o no l'accordo con Starlink? Il rischio di è finire in mano ai cinesi. Salvini ha detto che sarebbe 'stimolante' un incontro tra Musk e Mattarella e oggi i quirinalisti-corazzieri si muovono come un sol uomo: 'No, ma figurati se il presidente della Repubblica discute con fornitori di servizi, se ne deve occupare il governo'. E con una qualche perfidia si evocano le dimissioni della maggioranza, con Salvini molto caldo su Starlink e Forza Italia molto fredda".