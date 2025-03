Cinque Minuti, l'affondo di Guido Crosetto sulla guerra in Ucraina: "Quali sono i confini giusti"

11 marzo 2025 a

Nel giorno di un accordo tra Usa e Ucraina che potrebbe rivelarsi storico, il tutto a Gedda dopo un lunghissimo round di colloqui, ecco che del conflitto ne parla Guido Crosetto, il ministro della Difesa, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, la striscia in onda su Rai 1, la puntata è quella di martedì 11 marzo.

Crosetto ha espresso la sua visione sui possibili sviluppi della guerra in Ucraina, sottolineando la necessità di ripristinare i confini precedenti al conflitto. "I confini di una pace giusta sono quelli che esistevano prima della guerra", ha affermato, evidenziando come il negoziato per una risoluzione pacifica dovrà basarsi su un accordo condiviso tra tutte le parti coinvolte.

Il ministro e "Gigante" di FdI ha poi fatto riferimento all’influenza del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul processo di pace. "I confini di una pace che verrà trattata, spero il prima possibile nelle prossime settimane, saranno quelli che metteranno d’accordo le persone sedute al tavolo. Trump ha deciso di dare un’accelerazione a questo, portando la Russia al tavolo e alla fine prenderemo atto di quella che sarà la decisione accettata da tutti i contraenti", ha aggiunto.

Tuttavia, Crosetto ha anche rimarcato che, nonostante le iniziative diplomatiche, i bombardamenti russi non si sono ancora fermati. "Solo allora poi si potrà parlare di quello di cui si sta discutendo da settimane: missioni di pace, garanzie. Ma adesso siamo ancora alla fase precedente e anche oggi, anche da quando è arrivato Trump, la Russia non ha mai smesso di bombardare. Per cui mi auguro che cessino questi attacchi e poi si potrà iniziare a parlare", ha concluso Crosetto.