Una piazza per l'Europa, Zingaretti contestato sbrocca: "Ecco che cosa siete!", "Continua così..."

La manifestazione per l'Europa convocata dal giornalista di Repubblica Michele Serra si è trasformata a tempo record in una sorta di gogna in pubblica piazza per i vertici del Partito democratico. A cominciare da Elly Schlein, diventata oggetto di critiche dopo il voto sul riarmo europeo. La segretaria del Pd è quanto mai in discussione. Sia dai dirigenti del Nazareno sia dai militanti dem. "Viva la Picierno, cerca di votare non di astenerti", si è sentita gridare non appena ha fatto il suo ingresso in Piazza del Popolo a Roma, dove si sta svolgendo la manifestazione pro Europa.

Ma la Schelin è in buona compagnia. Anche Nicola Zingaretti, ora capo delegazione dem in Ue, si è reso - suo malgrado - protagonista di un curioso battibecco con un manifestante presente in piazza. Tra tanti che lo hanno salutato, un signore con la spilletta della bandiera ucraina gli ha esclamato: "Perché vi siete astenuti, che vuol dire? Così non si è né carne né pesce. Dovevate votare sì!". Stizzito Zingaretti ha replicato così: "Continuate così, a promuovere divisioni...".

"I nostri veri nemici siamo noi stessi quando dimentichiamo la nostra fortuna - ha poi aperto l'evento Michele Serra -. Per quelli che attraversano il Mediterraneo per venire qui, e per quelli che sventolano questa bandiera a Est, l'Europa non è un concetto astratto. È la salvezza. Ricordiamocelo, quando li ricacciamo in mare. E ricordiamocelo - ha concluso -, quando pensiamo che la resistenza degli ucraini sia solo una scocciatura che ci impedisce di riposare tranquilli".