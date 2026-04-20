Romano Prodi, il vero piano: l'uomo con cui si vuole vendicare contro Schlein

Trent'anni fa, nell'aprile 1996, Romano Prodi portava per la prima volta gli ex comunisti a Palazzo Chigi. E oggi il Professore, padre putativo del centrosinistra e del Partito democratico , si ritrova a osservare con sgomento il caos del campo largo e le manovre degli alleati-rivali Elly Schlein e Giuseppe Conte . Ma non se ne starà con le mani in mano.

"Romano vuole essere considerato come un oracolo , vuole essere lui a dettare il gioco - spiega una "fonte autorevole" al Giornale -. Schlein ha commesso il grande errore di non fare le tre telefonate a settimana che altri hanno fatto per anni". Da qui il gelo politico e personale tra i due. Il guaio è che Schlein non può fare i conti senza Prodi, uno che per autorevolezza e rapporti muove ancora parecchie pedine trai progressisti.

E i suoi interventi pubblici, sui giornali e in tv, vanno letti come "pizzini" inviati al Nazareno. Per esempio le parole molto dure sulle primarie, una corsa lanciata da Conte e accettata da Elly subito dopo la vittoria del "No" al referendum, sull'onda dell'entusiasmo: "Se continua così tutte sono le persone giuste per perdere perché una gara fatta oggi di questo tipo vuol dire litigare e lasciare spazio ai cinque gol della Bosnia. Che si cominci a discutere di politica e a fare proposte. Ora lo dicono tutti: prima il programma e poi decidiamo chi sarà il leader e poi le primarie", aveva detto Prodi a Start, su Sky.

Romano continua a chierede un "programma riformista", prima del nome del leader. Ma è tutto ribaltato e di riformista, nell'agenda di Conte e Schlein, c'è poco o nulla. Per questo, si prepara a un intervento pesante. "La verità di fondo - osserva un parlamentare consultato dal Giornale - è che per Prodi il Pd non esiste. Vi dirò di più: lo considera morto. Nella sua testa il partito non è mai nato, lui è rimasto legato alla storia dell’Ulivo. Ed è la ragione per cui pensa che sia necessario fare qualcosa fuori".