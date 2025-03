La tirata di capelli alla giornalista Lavinia Orefici c'è stata, nonostante il Professore avesse smentito, sdegnato, sabato pomeriggio. Dopo il video di Quarta repubblica su Rete 4 (la trasmissione di cui la Orefici è inviata), ecco quello mandato in onda da Giovanni Floris a DiMartedì , su La7. "L'inquadratura era frontale e francamente impressionante, Prodi ha tirato i capelli anche con una certa forza, chiaramente alterato e con intento canzonatorio. Un gesto come quello di un maestro severo a una bimba tonta. Insopportabile".

Davanti alla prova schiacciante, i giornali continuano a nascondere la notizia o cercano un diversivo, come quello che è successo ieri alla Camera con Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia che si è rivolto agli altri giornalisti con una espressione violenta rivolta al giornalista del Fatto quotidiano Giacomo Salvini , 'finché c'è questo pezzo di m***a io non parlo'. Poi si è scusato, pur confermando la sua disistima. E poi ci sono i terzisti, quelli che sostengono che la Orefici ha provocato Prodi. Argomenti che non si sentivano dai processi per violenza sessuale degli anni Settanta, 'portava la minigonna'".

Secondo tema: le trattative a Riyad. "C'è un passetto in avanti, forse sì. Forse insufficiente, per alcuni in senso negativo. Raggiunto l'accordo sul cessate il fuoco sul Mar Nero, dove era soprattutto la flotta russa ad aver subito i danni maggiori".

Terzo tema: "Trump fijo de na mig***ta. L'ultimo caso è la chat del Pentagono con Vance e Trump in cui è stata ammesso per errore anche un giornalista del The Atlantic. Vance dice che gli dispiace 'salvare un'altra volta l'Europa' e si riparte con la giostra". Politica interna? Non troppa roba: "Dalla strategia processuale della Santanchè alle priorità del Pd, con Franceschini e i cognomi materni per i figli".