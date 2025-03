Jasmine Cristallo dà una lezione al Pd: "Prodi? Comportamento grave"

Dov’è Elly Schelin, paladina dei diritti delle donne, ora che una giornalista, Lavinia Orefici, è stata così maltrattata da un maestro (finto) di bon ton come Romano Prodi? Lei tace, così come tutte le donne di sinistra, ma, per fortuna, in questo muro di silenzio arriva una voce che squarcia tutto ed è quella dell’ex-sardina Jasmine Cristallo, oggi membro della direzione nazionale del PD, la quale afferma: “Nella lotta contro i retaggi patriarcali, la coerenza è un principio imprescindibile. Non si può essere credibili se si cede a un’indignazione selettiva. Il comportamento del presidente Romano Prodi nei confronti della giornalista di Quarta Repubblica è molto grave e non ammette giustificazioni. È necessario avere il coraggio di condannare ogni episodio di prevaricazione nei confronti delle donne, senza alcuna eccezione. In caso contrario, questa lotta rischia di vedere minate legittimità autorevolezza e credibilità. La domanda provocatoria e strumentale posta dalla giornalista deve rimanere tale, come parte del suo ruolo in un programma con un chiaro orientamento politico, pur potendo aver generato fastidio ed esasperazione. Tuttavia, ciò non può mai essere trasformato in una giustificazione patriarcale del tipo ‘se l’è cercata’”.