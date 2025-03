La tirata di capelli di Romano Prodi alla giornalista di Quarta Repubblica Lavinia Orefici? "Un gesto d'affetto scambiato per aggressione", spiega il Professore, parlando per la prima volta dal fattaccio di sabato. A DiMartedì, di fronte al video che inchiodava l'ex premier, il suo amico Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, in evidente imbarazzo parla di "paternalismo e pedagogismo". Come dire: dovete comprenderlo.

Chi a sinistra fino a ieri difendeva a spada tratta il fondatore de L'Ulivo e glissava sul fatto che da lui non erano arrivate nemmeno delle scuse (mai arrivate, neppure oggi) per la risposta sgarbata a una domanda educata e certo non provocatoria (la giornalista aveva letto un passaggio del Manifesto di Ventotene, chiedendone un commento), oggi è ovviamente più in difficoltà. Ma c'è chi continua a fare finta di nulla e, di fatto, accusa non solo l'inviata di Nicola Porro di aver drammatizzato tutto, ma pure Giorgia Meloni di aver scatenato l'inferno. Per esempio, Nico Stumpo.