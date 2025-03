Pd, retroscena: il sospetto della Schlein su Franceschini

Ciò che ha detto Dario Franceschini ha lasciato una valle di lacrime nel Pd. Attoniti, spaesati, i parlamentari dem provano a chiedersi una cosa semplice: "Come gli è venuto in mente di proporre solo il cognome della madre per i figli?". Interrogativi che in un retroscena del Foglio emergono tutti tra le stanze del Nazareno e anche in Tansatlantico. Ma c'è una voce che più di tutte è critica sull'uscita di Franceschini: stiamo parlando di Elly Schlein.

Infatti, sempre secondo quanto riporta il Foglio, si sarebbe lasciata scappare questa frase: "Attenti, ci vuole fregare. Noi stiamo sulla proposta del doppio cognome quella del partito". Insomma, l'ordine di scuderia partito dal Nazareno è uno solo: si segue la linea Schlein e si ignora quella di Darione Franceschini che ogni tanto prova a fare un salto in avanti a quanto pare senza consultare la segretaria. Che poi, a dirla tutta, è stato proprio lui a lanciare anche la segretaria nell'olimpo dem.