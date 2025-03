Carlo Calenda: "Gentiloni premier domattina", chi lo zittisce

"Io metterei Paolo Gentiloni come presidente del consiglio domani mattina". Parole e musica di Carlo Calenda che dal palco del congresso di Azione non usa giri di parole: "Ieri è venuto Paolo Gentiloni che io rimetterei come presidente del Consiglio domani mattina", ha ribadito. Poi il leader centrista ha parlato dell'intervento di Giorgia Meloni alla convention di Azione: "Sono grato a Meloni di essere venuta perché e stato un atto di coraggio. Non era una platea facile questa. Come andare per me andare alla Cgil dove non c’era simpatia istantanea. Noi diciamo le cose che pensiamo e che sono giuste".

Poi ha aggiunto: "A Gentiloni, a Picierno, a Gori, a Nardella, a Sensi... A questi amici dico: nessuno vi chiede di entrare in Azione ma costruite voi qualcosa, qualcosa che possa staccarsi e diventare una alternativa di sinistra che si può alleare con noi".