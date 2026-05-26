Viminale, funzionario degli Interni cade dal quarto piano e muore: una tragica ipotesi

Choc al Viminale, dove questa mattina un dipendente è precipitato dalla tromba delle scale dal quarto piano ed è morto. L'uomo, circa 60 anni, era arrivato regolarmente in ufficio, quando per motivi ancora da accertare intorno alle 9.30 è caduto nel vuoto. Sul posto la polizia.

La salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia. Il 59enne era un funzionario del Ministero dell'Interno. Sul caso indaga la polizia, che segue l'ipotesi suicidio, ma al momento non sono chiari i motivi del gesto e non si esclude una tragica fatalità. Il tutto è accaduto sotto gli occhi di diversi testimoni, rimasti sconvolti dal gesto.